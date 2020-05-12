(ESENYURT'TAKİ DAMAT DEHŞETİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurt 'ta, 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığını itiraf eden damat Mohammad Khodarahmi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Damat dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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