(Esenyurt'taki damat dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

(Esenyurt'taki damat dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

ESENYURT'ta, 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığını itiraf eden damat Mohammad Khodarahmi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

ESENYURT'ta, 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığını itiraf eden damat Mohammad Khodarahmi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Damat dehşetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. İran uyruklu olduğu öğrenilen Mohammad Khodarahmi (35) bugün İran Başkonsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri(71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi(64)'yi öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi. Başkonsolosluk yetkililerinin bildirmesiyle gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Başkonsolosluk yetkililerinin bildirmesiyle gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ilk sorgusu yapıldı. Şüpheli sorgusunda, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Üç aydır evdeki derin dondurucuda saklanan ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Üç aydır evdeki derin dondurucuda saklanan ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden İranlı Mohammad Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayeti işlediğini itiraf eden İranlı Mohammad Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı