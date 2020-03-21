Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi
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Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Esenyurt'taki fabrika yangını havadan görüntülendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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