Esenyurt'taki kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
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Esenyurt'taki kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı

6 saat önce

Esenyurt'taki kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı Piyasa değeri 5 milyon olan tütün ele geçirildi Esenyurt'ta lüks bir rezidansa kaçak tütün operasyonu düzenlenleyen polis ekipleri, 2 kamyona ele koyarken 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Esenyurt'taki kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı

Piyasa değeri 5 milyon olan tütün ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir rezidansa kaçak tütün operasyonu düzenlenleyen polis ekipleri,

2 kamyona ele koyarken 6 kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca, rezidansın depo olarak kullanılan bölümünde piyasa değeri, 5 milyon olan tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı Büro amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda, Tekirdağ Çerköy faaliyet gösteren makaron fabrikalarının ilaç kaydı ile ürettiği makaronları ihraç yapıyorlarmış gibi gösterip iç piyasaya hayali ihracat gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan kapsamlı araştırmalarda iç piyasaya sürülen makaronların dikkat çekmemek için Esenyurt da bulunan lüks rezidansın otoparkına depo oluşturulduğu ve makoronların piyasaya sevk edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda, 14 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü merkezli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 kamyona ele konulurken, 45.000.000 adet boş makaron, 31 bin 800 adet boş ampul, 125 kilogram nargile tütünü, 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu öğrenildi. 6 şüpheli de gözaltına alınırken, 3 şahsı ise arama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Esenyurt'taki kaçak tütün operasyonunda 6 gözaltı

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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