Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada
2 saat önce
Esenyurt'ta çok sayıda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakandı.
Esenyurt Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:44 Kaynak: DHA
'ta çok sayıda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakandı. Şüphelilerin yaptıkları bir kapkaç ve bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılam operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KAPKAÇÇILAR KAMERADA
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerasıı
-Şüphelilerin kapkaç yapması
-Motosikleti çalmaları
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-şüphelilerin emniyetten çıkışı
- İstanbul
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