Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada
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Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada

1 saat önce

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada, System.String[]
ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri  tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇÇILAR KAMERADA
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
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