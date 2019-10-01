Esenyurt'taki kapkaççılar kamerada

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından çok sayıda kapkaç ve motorsiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kapkaç yapması görülüyor. Diğer görüntüde ise motosikleti çaldıkları kameraya yansıyor.

- İstanbul