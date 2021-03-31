Son dakika haber! ESENYURT'TAKİ KASA HIRSIZINI TAKSİ KAMERASI YAKALATTI - Son Dakika

Esenyurt'ta, bir evden çelik kasa içindeki 200 bin lira çalan hırsız, olay sonrası maskesiz bindiği taksi kamerasına yakalandı. Taksi kamerasından şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, hırsızı Beyoğlu'nda yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 3 Mart'ta gece saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi girdiği evdeki çelik kasanın yerini bulup, açmayı başardı. Şüpheliler kasanın içindeki 200 bin lirayı alıp kaçarken, sabah uyandığında evlerine hırsız girdiğini anlayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

TAKSİYE MASKESİZ BİNİNCE KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kameraları incelemelerinde, eve giren şüphelinin yürüyerek Doğan Araslı Bulvarı'na gelip, buradan da taksiye bindiği tespit edildi. Şüphelinin bindiği taksinin plakasını tespit eden polis ekipleri, şoförü bularak aracın içinde bulunan kameranın kayıtlarını istedi. İncelenen kayıtlarda, maskesiz şekilde taksiye binen hırsızın kimliğinin Metin K., olduğu belirlendi. Şoförün, şüphelinin Beyoğlu'nda indiğini söylemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızı Tarlabaşı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Metin K., ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Metin K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer hırsızı yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.