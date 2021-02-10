Esenyurt'taki kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta U.T. (16) ile Berat Ç. (18), önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etti.

Kavga sırasında, U.T. Berat Ç'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berat Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.