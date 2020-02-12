Esenyurt'taki kavgaya alışveriş yapan sivil polis müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'taki kavgaya alışveriş yapan sivil polis müdahale etti - Son Dakika

Esenyurt'taki kavgaya alışveriş yapan sivil polis müdahale etti

6 saat önce

ESENYURT'ta Suriyeliler arasında çıkan kavgaya o sırada sokakta alış veriş yapan sivil polis memuru müdahale ettiOlay, dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

Esenyurt'taki kavgaya alışveriş yapan sivil polis müdahale etti, System.String[]

ESENYURT'ta Suriyeliler arasında çıkan kavgaya o sırada sokakta alış veriş yapan sivil polis memuru müdahale etti

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde birlikte alkol alan 10'u aşkın Suriyeli genç arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga daha sonra sokağa taştı.  O sırada sokaktaki manavdan alışveriş yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, silahını göstererek kavgaya müdahale etti. Kavga eden gençler polis memurunu görünce kaçmaya başladı. Polis memuru, kavga eden kişilerden birini yere yatırarak gözaltına aldı. Ardından çağırdığı ekiplere bu kişiyi teslim etti. Kavga eden gençlerin sokakta koşuşturmaları ve polis memurunun gençlerden birini yere yatırıp gözaltına alma anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Fatih Mahallesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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