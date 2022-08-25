Yeşilkent Mahallesi 1772'nci Sokak'ta oturan Gülfikar Gökyıldız'ın evini de su bastı. Sevk edilen Avcılar itfaiyesi ekibindeki itfaiye erleri eve girerken çaresizlik içerisinde suyun yükseldiğini gören yaşlı kadını kurtardı. Bir itfaiye eri Gülfikar Gökyıldız'ı kucağına alarak evin dışına çıkarırken sağlık ekibi de kadını kontrolden geçirdi. Yaşlı kadın elinde taşıdığı poşetten çıkardığı ayakkabıyı dışarıda giydi. İtfaiye erleri ev ve sokakta su tahliye çalışması başlattı. Mahallede çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken, ekipler ihbarlara yetişmede zorlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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