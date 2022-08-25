ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI

25.08.2022 12:16

ESENYURT'taki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan Gülfikar Gökyıldız (90)'ı itfaiye erleri kurtardı.

ESENYURT'taki kuvvetli yağış sırasında evi su içerisinde kalan Gülfikar Gökyıldız (90)'ı  itfaiye erleri kurtardı.

Yeşilkent Mahallesi 1772'nci Sokak'ta oturan Gülfikar Gökyıldız'ın evini de su bastı. Sevk edilen Avcılar itfaiyesi ekibindeki itfaiye erleri eve girerken çaresizlik içerisinde suyun yükseldiğini gören yaşlı kadını kurtardı. Bir itfaiye eri Gülfikar Gökyıldız'ı kucağına alarak evin dışına çıkarırken sağlık ekibi de kadını kontrolden geçirdi. Yaşlı kadın elinde taşıdığı poşetten çıkardığı ayakkabıyı dışarıda giydi. İtfaiye erleri ev ve sokakta su tahliye çalışması başlattı. Mahallede çok sayıda ev ve işyeri su altında kalırken, ekipler ihbarlara yetişmede zorlandı.

YORUMLAR
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Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA MAHSUR KALAN 90 YAŞINDAKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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