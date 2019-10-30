Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki motosikletli kapkaççılar kamerada
Son Dakika Güncel Esenyurt'taki motosikletli kapkaççılar kamerada

Esenyurt'taki motosikletli kapkaççılar kamerada

33 dakika önce

ESENYURT'ta motosiklet ve cep telefonları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESENYURT'ta motosiklet ve cep telefonları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletle bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaparak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Motosiklet hırsızlığının yapıldığı bir sitenin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreste 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çalıntı 2 motosiklet, kapkaçla çalınmış iki telefon ile IMEI numarası bulunmayan 6 cep telefonuna el konuldu. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'taki motosikletli kapkaççılar kamerada

Motosiklet, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:48 Kaynak: DHA
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