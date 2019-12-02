ESENYURT'TAKİ O MİNİBÜSE DENETİM SIRASINDA CEZA

Esenyurt'ta genç kızların saldırıya uğradığı hattaki minibüslere denetim yapıldı.

Kızlara saldıran sürücünün kullandığı minibüse de "fazla yolcu taşımak"tan ceza kesildi.

Kızların saldırıyı uğradığı gün de minibüse ceza kesildiği öğrenildi.

İdris TİFTİKCİ-Veysel TİMDU/ ESENYURT'ta hızlı gittiği için kendisini uyaran iki genç kızın minibüs şoförü tarafından darp edilmesinin ardından aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi.

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde Cuma günü meydana gelen olayda, Bahçeşehir 'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen Mine M. ve Kübra K., hızlı gittiği için uyardıkları minibüs şoförü Ünal E. tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan Ünal E. (32) "Kasten Yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 15 suçtan polise geliş kaydı bulunduğu belirtilen Ünal E. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Esenyurt'ta bugün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan minibüslerde incelemelerde bulunuldu. Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de denetim sırasında durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca 8 kez aynı gerekçe ile ceza kesildiği belirtildi. Kızları darp eden sürücüye de olay günü yine aynı gerekçe ile ceza kesildiği kaydedildi.

Esenyurt'ta da son bir ayda 564 minibüse işlem yaptığı toplamda 58 bin 968 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimler

-Durdurulan minibüsler

-Durdurulan minibüsün görüntüsü

-Röp

-Genel ve detaylar