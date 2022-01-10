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Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında - Son Dakika

Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında

10.01.2022 07:20

Esenyurt'ta dün akşam iki grup arasındaki kavganın ardından bir pasajın camlarının taş atılarak zarar verilmesi olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Esenyurt'un Bağlarçeşme Caddesi'nde sigara isteme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

"30-40 KİŞİLİK GRUP PASAJA TAŞ ATTI"

Olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI: ÜMİT ÖZDAĞ'A YAZIKLAR OLSUN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise dün akşam yaptığı paylaşımda "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valiliği, Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında - Son Dakika
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