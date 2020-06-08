Esenyurt'taki park halindeki taksiye çarpıp kaçan sürücü kamerada - Son Dakika

ESENYURT'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki beyaz bir otomobilin sürücüsü, yolun kenarında park halinde bulunan bir taksiye aracıyla çarpıp kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalayamadı. Sürücünün taksiye çarpma anı ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisin kaçan sürücüyü arıyor.