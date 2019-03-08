Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki Patlama  Kamerada

Esenyurt'taki Patlama  Kamerada

53 dakika önce

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'taki Patlama  Kamerada, System.String[]


Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntü dökümü:

------------------

-Patlama anı - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki Patlama  Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]