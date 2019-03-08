Esenyurt'taki Patlama  Kamerada





Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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-Patlama anı - İstanbul

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