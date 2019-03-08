Esenyurt'taki Patlama Kamerada
53 dakika önce
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Patlama anı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:29 Kaynak: DHA
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