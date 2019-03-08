Esenyurt'taki Patlama Kamerada (Ek Görüntüler)
1 saat önce
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt
'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal
Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde patlamanın çevredeki işyerlerindeki etkisi görülüyor.
EK GÖRÜNTÜLER
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3 farklı açıdan patlama anı (Özel)
Görüntü dökümü:
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-Patlama anı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:24 Kaynak: DHA
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