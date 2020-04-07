Esenyurt'taki patlamanın görgü tanıkları korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlama sırasında evlerinde olan bina sakinleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı.



Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2'nci katındaki dairede doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana gelmiş ve 2'si ağır toplamda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından ekiplerin site ve daire içerisindeki çalışmaları sürerken, bina sakinleri ise yaşadığı o korku dolu anları anlattı.



"Güm güm diye ses geldi, o ara camların hepsi tepemden aşağıya döküldü"



Cam kenarında otururken patlama anını yaşadığını anlatan bina sakini Salih Yıldırım, "Ben 5. katta oturuyorum. Olay anında çalışıyordum, bilgisayar başında toplantım vardı. Eşime kahve yap içelim dedim. Geçtim mutfağa, cam kenarında oturuyordum, bir güm güm diye ses geldi, bayağı büyük. O ara camların hepsi tepemden aşağıya döküldü. Eşim beni tutarak içeriye doğru çekti. Ben bir balkona çıktım, 3 kat yukarıda oturuyorum. Kapısı açık olduğu için direk üzerime geldi. Balkona çıktım ortalık karışmış, hemen montumu aldım direk dışarıya çıktım. Bir yaralı gördüm, burada beklerken bir kişiyi çıkardılar, her yeri kararmıştı, topuğunda kan vardı. Eşim sinir krizi geçirdi, onu gönderdim ben bekliyorum" dedi.



"Yoğun bir sarsıntı, bomba patlar gibi kızım bir yana savruldu"



Yaşadığı o patlama anını anlatan Hatice Ozan, "Küçük kızım o anda balkondaydı. Hava soğuk diye onu içeri sokmak için tam çıktım, balkon kapısı üzerimize kapandı. Yoğun bir sarsıntı, bomba patlar gibi kızım bir yana savruldu. Kafama doğalgaz dolabının parçası düştü. Ondan sonra kapı vurdu, biz yere oturduk ne olduğunu anlayamadık. Evin içinde de duvarlarda dökülmeler var. Evin içinde de bir şeyler döküldü tam anlamadım ama, çocukları toplayıp bir an önce çıkmaya çalıştık. Aşağıya inerken yoğun gaz kokusu aldık. Dışarıya çıkartılan yaralılara vardı. Sağlıkçı olduğum için onlara yardımcı olmaya çalıştım. Çok ağır yaralılar vardı, kafası yarılmış olanlar, eli yüzü tamamen tanınmayacak olanlar, sanırım patlamanın olduğu kattaydı. Yoğun yanıkları vardı" diye konuştu. - İSTANBUL