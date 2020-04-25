ESENYURT'TAKİ PİDE KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Ersan SAN/ RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. Esenyurt'ta iftara saatler kala fırın önündeki pide kuyruğu havadan görüntülendi.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ramazan pideleri fırınlardaki yerini aldı. Pide almak isteyenler fırınlar önünde kuyruğa girdi. Esenyurt'ta da fırınlarda pide çıktı. Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'ndeki fırından pide almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Pide kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, fırının önünde polis ekibi bekledi. Esenyurttaki pide kuyruğu havadan görüntülendi.