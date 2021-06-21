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Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı - Son Dakika

Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı

21.06.2021 15:28

Güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın İstanbul Esenyurt karakolundaki şüpheli ölümü öncesi ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri gündem oldu. Ailesi, güvenlik amirinin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürmüş, İstanbul Valiliği ise bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Yıldırım'ın onlarca polis tarafından darbedildiği görülürken, valiliği zor duruma düşüren görüntülerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayınladı.

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın soruşturma dosyasına giren görüntüleri büyük ses getirdi. Yıldırım'ın ailesi güvenlik amirinin polisler tarafından darbedildiğini ve bu yüzden öldüğünü öne sürerken, İstanbul Valiliği ise Yıldırım'ın görev yaptığı iş yerinde çıkan kavganın devamında gittiği karakolun bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

BEKÇİ VE POLİSLERİN SALDIRISINA UĞRADIĞI GÖRÜLÜYOR

Yıldırım'ın onlarca polis tarafından karakol içinde darbedildiği anlara ilişkin görüntüler soruşturmanın gidişatını değiştirecek gibi görünüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde karakola giriş yapan Birol Yıldırım'ın 10 dakika sonra yaptığı çıkış sırasında peşinden koşan bekçi ve polislerin saldırısına uğradığı görülüyor.

"GÜVENLİK KAMERA KAYITLARIYLA İLGİLİ DETAYLI İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Karakolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor."

Başsavcılıktan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta meydana gelen olayda güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğü haberini almıştı. Çalışanının durumunu takip etmek amacıyla saat 23.00 sıralarında polis merkezine giden Yıldırım, iddiaya göre saat 04.00 sıralarında aniden fenalaşıp, hayatını kaybetmişti. Polis merkezindeki görevliler, Yıldırım'ın 3 çocuğuna vefat haberini vermişti.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05062021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denilmişti.

Başsavcılıktan Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili açıklama

AİLENİN AVUKATI: BU OLAYLARIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ

Ailenin avukatı Hüseyin Tuzcu, "Savcılık tarafından gerekli tahkikat devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından aldığım bilgi doğrultusunda söylüyorum, müfettiş atanmış, gerekli idari soruşturma yürütülüyor. Ben inanıyorum ki bu devlet, polis teşkilatının içerisinde olan bu tür insanları polis teşkilatı içerisinde tutmayacaktır. Gerekli cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Birol Yıldırım'ın çalıştığı şirketin avukatı İrfan Arslan da, 'Bu olayların Türk Polis Teşkilatı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne veya devlete mal edilmemesini istiyoruz. Ancak polis teşkilatının içerisinde çürük elmalar varsa bunların ayıklanmasını istiyoruz" şeklinde konuşmuştu."

"ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Birol Yıldırım'ın kızı Şeyma Nur Yıldırım ise yaşananlara tepki göstererek, "Benim sadece bir tane babam vardı, o da artık yok. Asla peşini bırakmayacağım" derken Yıldırım'ın eski eşi Nezaket Portakal ise, "Adalet istiyoruz. Üç çocuk yetim kaldı" diye konuşmuştu.

Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı

Birol Yıldırım, İstanbul, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'taki polis karakolunda ölen güvenlik amirinin son görüntüleriyle ilgili Başsavcılık açıklama yaptı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Abuzer Yavuz: Maktülü döven polisin eli kanıyor olay örtbas etmeye çalışılıyor savcılarımız olayı çözeceğine inanıyorum Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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