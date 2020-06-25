ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA - Son Dakika

ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.   Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ SEL BASKININA SORUŞTURMA - Son Dakika

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