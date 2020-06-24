Esenyurt'taki selin ardından... - Son Dakika

Esenyurt'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su ve çamur tahliyesi çalışmaları gece boyu sürdü.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde salı günü öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağış etkili olmuş birçok iş yeri ve evi su basmıştı.

Sel baskınında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, mahsur kalanlar da mahalle sakinleri ve yardım ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yağış sonrası olay yerinde itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirdi. Tahliye çalışması bölgede elektrik ve doğalgaz kesilirken, dışarıda kalan vatandaşlar İstanbul Valiliği tarafından ayarlanan konaklama yerlerine götürüldü.

Sel baskının olduğu bazı evlerin eşyaları sokağa çıkarıldı. Eşyaların çamur içinde kaldığı görüldü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntılarını en kısa sürede çözeceklerini belirten Yerlikaya ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya paylaşımında "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını en kısa sürede inşallah birlikte çözeceğiz." mesajına yer verdi.

Öte yandan yoğun yağmur nedeniyle bölgede toprak kayması da yaşandı. İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi.

(İHA)