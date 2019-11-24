Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI
Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI

6 saat önce

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 KİŞİ YARALANDI, System.String[]

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan bir kişi yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çatışma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma başladı. Çatışmada 1 kişi yaralanırken karşı grup arabayla kaçtı. Yaralı, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışamaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Olay yeri

-Olayı seyredenler

-Bir aracın arkasına saklanan iki kişi

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri


- İstanbul
Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
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