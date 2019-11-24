ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 KİŞİ YARALANDI (2)

Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan bir kişi yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çatışma anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışamaları devam ediyor

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Olay yeri

-Olayı seyredenler

-Bir aracın arkasına saklanan iki kişi

-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

- İstanbul