Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Esenyurt'taki silahlı kavga

Esenyurt'taki silahlı kavga

1 saat önce

Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'taki silahlı kavga, System.String[]

Esenyurt'ta silahlı kavgada 5 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mehterçeşme Mahallesi'nde 5 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Kürşat T'nin Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, silahla yaralama olayını, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli Kürşat T'nin gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye revize etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]