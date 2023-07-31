Esenyurt'taki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi. Yerlikaya 2 şüphelinin halen arandığını söyledi.

Zanlılardan M.Ö

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı. Ek gözaltı kararı verilen şahsın Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

S.Ö

BİRİ DAHA YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

TARTIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.