Esenyurt'taki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'taki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

31.07.2023 07:40

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan bir kişinin daha yakalandığını ve diğer 2 şüphelinin arandığını açıkladı. Olayın nedeni ise daha önceki bir husumet olduğu belirtildi. Cenazelerin defnedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi. Yerlikaya 2 şüphelinin halen arandığını söyledi.

Esenyurt'taki saldırıda gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi
Zanlılardan M.Ö

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı. Ek gözaltı kararı verilen şahsın Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'taki saldırıda gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi
S.Ö

BİRİ DAHA YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Esenyurt'taki saldırıda gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi

TARTIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Esenyurt'taki saldırıda gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi. Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildiği öğrenildi.

YORUMLAR (2)
  • Veysel Celik: Hiçbirimiz güvende değiliz bu ülkede.Allah yardımcımız olsun Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Biner: Aslında bence bu olayın bu kadar konuşulmasını tek sebebi olay anını videolarını canlı canlı sansürsüz insanların görmeleri ülkede günde bunun gibi kaç tane olay oluyor ama insanlar gerçekleri görünce biraz etkilendi hepsi bu Cevap Yaz 40 5 Yayından Kaldır
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Tekel saldırısında evladını kaybeden acılı baba konuştu: Halen aklım ermiyor Tekel saldırısında evladını kaybeden acılı baba konuştu: Halen aklım ermiyor

Ali Yerlikaya, İstanbul, Esenyurt, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Esenyurt'taki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'taki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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