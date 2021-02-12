Esenyurt Sanayi Sitesi'nde kimliği belirsiz kişiler arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli olduğu öğrenilen bir polis memuru silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Özel Hareket ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerden biri ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar yanlarında getirdikleri silahla birbirilerine ateş etti. O sırada olay yerinde bulunan görev istirahatli polis memuru Yaşar A., kavgaya karışan tarafların silahından çıkan kurşunla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YARALI POLİS MEMURU BÖYLE YARDIM İSTEDİ

Yaralı polis memuru yerde yardım beklerken, şüpheliler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip güvenlik önlemi alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralı polis memuru Yaşar A.'ya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin kaçan diğer şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.

(İHA)