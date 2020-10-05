Esenyurt'taki silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta, iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında rastgele açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Balıkyolu Caddesi'ndeki Yeşil Cami yakınında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Zanlılar birbirlerine pompalı tüfek ile rastgele ateş etmeye başladı.

Bu sırada bir kurşun, olay yerine yakın bir iş yerinde çalışan 16 yaşındaki İsmail B'nin göğsüne, diğer kurşun ise yine aynı iş yerindeki bir kadın çalışanın sırtına isabet etti.

Yaralılar, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı.