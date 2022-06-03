Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

03.06.2022 17:12

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavgaya karışanların birbirlerini tekme tokat dövdüğü görülüyor. Olayda 1 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıkmış, O.B. isimli şahıs silahla, F.C. isimli şahıs bıçakla yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden F.C. isimli şahsı bıçakla yaraladığı belirlenen K.G. isimli şahıs ise olayda kullandığı bıçak ile birlikte evinde yakalandı. Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme tokat girdiği görülüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu - Erdal Can İçelli-İHA)

Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'taki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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