Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Esenyurt'ta meydana gelen 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Esenyurt'ta meydana gelen 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Mehterçeşme Mahallesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili K.T, V.Ş ve O.G.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İki arkadaş grubunun münakaşası sonucu meydana geldiği belirtilen olayın terör ya da toplumsal olay boyutunun bulunmadığı kaydedildi.

Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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