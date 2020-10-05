ESENYURT'TAKİ "TAKSİ DURAĞI OPERASYONU" KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TAKİ "TAKSİ DURAĞI OPERASYONU" KAMERADA

ESENYURT'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ESENYURT'TAKİ
ESENYURT'ta  3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilidi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan  duraklar arasındaki çatışmanın ardından operasyon düzenlemişti. 2 Ekim'de İstanbul merkezli, Ankara ve Balıkesir illerinde toplam 39 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 kişi örgüt kapsamında gözaltına alındı. Ruhsatsız durak işleten ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.Z.Ç. liderliğindeki çete üyelerinin diğer duraklara baskı yaptığı, oluşturdukları bölgelere başka taksileri sokmadıkları, taksicilere ve duraklardaki tehditlerde bulundukları, baskı yaptıkları iddiasıyla operasyon başlatıldı.

"KAS GEVŞETİCİ" YAZILI SOPA

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 88 adet fişek,50 adet tüfek fişeği, çeşitli ebatlarda sopa ele geçirildi. Sergilenen silahların arasında bir sopanın üzerinde "kas gevşetici" yazması ise dikkat çekti. Polis ekipleri suç örgütünün karışmış olduğu 10 farklı olayı da operasyonla birlikte aydınlattığı öğrenildi.Konu ile ilgili gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ------------------Operasyondan görüntüler-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Sergilenen silah ve sopalardan görüntü


- İstanbul
ESENYURT'TAKİ TAKSİ DURAĞI OPERASYONU KAMERADA
ESENYURT'TAKİ TAKSİ DURAĞI OPERASYONU KAMERADA
ESENYURT'TAKİ TAKSİ DURAĞI OPERASYONU KAMERADA
ESENYURT'TAKİ TAKSİ DURAĞI OPERASYONU KAMERADA

Operasyon, Esenyurt, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ 'TAKSİ DURAĞI OPERASYONU' KAMERADA - Son Dakika

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