Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı - Son Dakika

Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Esenyurt'ta dün etkili olan sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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