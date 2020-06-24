Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı - Son Dakika

Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Esenyurt'ta dün etkili olan sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Esenyurt'ta dün etkili olan sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde birçok konteynerin bulunduğu bir alanda yağışın etkisiyle toprak kaymasının olduğu görülüyor.

Bu sırada toprak kaymasının alt tarafındaki yolda bulunan bir kamyonetin içinde olan vatandaşlar aracın üzerine toprak gelmesi üzerinde hızla araçtan atlayarak uzaklaşıyor.

Kısa süre içinde tamamı yıkılan istinat duvarı yolda park halindeki araçların üzerine devriliyor.

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:49 Kaynak: AA

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