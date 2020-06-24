Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarının altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Esenyurt'taki toprak kaymasında istinat duvarının altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi
Güvenlik kamerasından duvarın çökme anları Araçların üzerine devrilen beton duvardan detaylar Hasar alan araçlar Bölgeden detay Esenyurt Osmangazi mahallesinde duvarın çökmesi sonucu araçlar duvarın altında kaldı.
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24.06.2020 21:10:36. #1.13#
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