Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Esenyurt Hadımköy-TEM bağlantı yolunda otomobilin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Esenyurt, Hadımköy- TEM Bağlantı Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpmış ve kazada Celal D. ve Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Murat Kurt yaralanmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alan Murat Kurt, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Celal D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Hadımköy, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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