Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Baskın yapılan adreste arama yapan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 55 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 5 litre kimyasal ele geçirdi.

Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden bir zanlı ise paketlenmiş kokain maddesini tuvalete dökmeye çalıştı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları

Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır