Son dakika haberleri | ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

19.04.2022 11:09
Son dakika haberleri | ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Son dakika haberler... ESENYURT'ta karısı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman Akbaba'yı (48) öldürülüp, cesedini parçalara ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Alparslan Arslan'a, haksız tahrik indirimi uygulandı.

ESENYURT'ta karısı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman Akbaba'yı (48) öldürülüp, cesedini parçalara ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Alparslan Arslan'a, haksız tahrik indirimi uygulandı. Arslan 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Davanın diğer sanığı Nubar Aslan hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan Aslan ve Nubar Aslan getirildi. Duruşmada savunma yapan Alparslan Aslan, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Aslan, maktül Süleyman Akbaba'nın kendisini 1.5 yıl kandırdığını ileri sürerek, "Sizin burada gördüğünüz madalyonun görünen yüzü. Ben Süleyman Akbaba ile olay gününden önce Tekirdağ'a arsa bakmaya gitmiştim. İstesem orada öldürürdüm. Neden gelip evimin içinde öldüreyim. Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa, namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADIĞI İÇİN EVE ÇAĞIRDIM"

Süleyman Akbaba ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen sanık Nubar Aslan ise, "Alparslan'ın tehdidi üzerine Süleyman'ı eve çağırdım. Benim cinayetle hiçbir alakam yok. Alpaslan bıçağı boğazıma dayayıp, Süleyman'ı eve çağırttırdı. Ben bunu yapacağını bilemezdim. İki senedir ben de mağdurum. Çocuklarımı bana göstermiyorlar" dedi. Kimseyi kandırmadığını söyleyen Nubar Aslan, maktül Süleyman Akbaba ile eşi Alparslan'ın arkadaş olduğunu, bu nedenle öldürebileceğini düşünmediğini öne sürdü. Aslan "Beni alt komşuma gönderdi ve bu eylemi gerçekleştirdi. Ertesi gün beni ölümle tehdit etti. Bir insanı o şekle getiren insan, beni de o hale getirebilirdi. Sizden sadece beraatımı talep ediyorum" dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDIKararını açıklayan mahkeme heyeti, Alparslan Aslan için haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Nubar Aslan ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

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-Arşiv


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Alparslan Arslan, Alparslan Aslan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ - Son Dakika


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