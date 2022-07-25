ESENYURT'TAKİ YANGINDA 4 KATLI BİNAYI DUMANLAR SARDI - Son Dakika
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ESENYURT'TAKİ YANGINDA 4 KATLI BİNAYI DUMANLAR SARDI

25.07.2022 15:04
ESENYURT'TAKİ YANGINDA 4 KATLI BİNAYI DUMANLAR SARDI

ESENYURT'ta otomobil koltukları için kılıf üretilen iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı.

ESENYURT'ta otomobil koltukları için kılıf üretilen iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan olmadı.

İnönü Mahallesi 374. Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında otomobil koltukları için kılıf üreten iş yerinde, kapalı olduğu saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki tekstil malzemelerinin yanmasıyla 4 katlı binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar üst katlardaki daireleri de etkiledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları itfaiye tahliye etti. Yangının çıktığı binanın hemen bitişiğindeki binada oturanlar da yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kepenkleri açtıktan sonra iki bölgeden yaptığı müdahaleyle yangını tamamen söndürdü. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangının çıkış anı ve binadan çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------Cep telefonu görüntüleri-Binadan çıkan yoğun duman-İşyerindeki alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi


YORUMLAR
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Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan yangın Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta oto koltuk kılıf imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TAKİ YANGINDA 4 KATLI BİNAYI DUMANLAR SARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TAKİ YANGINDA 4 KATLI BİNAYI DUMANLAR SARDI - Son Dakika
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