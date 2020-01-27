Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi 1456 sokaktaki bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran duman nedeniyle dışarıya çıkamayan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güzelyurt Mahallesi, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 05:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]