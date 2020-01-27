Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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Esenyurt'taki yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi 1456 sokaktaki bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran duman nedeniyle dışarıya çıkamayan 5'i çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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