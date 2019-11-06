Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TAN 150 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Son Dakika Güncel ESENYURT'TAN 150 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR

ESENYURT'TAN 150 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR

7 saat önce

ESENYURT'ta 150 Suriyeli daha ülkesine gönderildi.

ESENYURT'TAN 150 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR, System.String[]

ESENYURT'ta 150 Suriyeli daha ülkesine gönderildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait 5 otobüs ile 150 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Suriyelileri uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gitmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin taleplerini tamamen karşılıyoruz. Geçmişte de söylediğimiz gibi bize başvuran arkadaşların evlerine gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların bütün otobüs ve iaşe organizasyonunu yapıyoruz. Sınırda da Kızılay'ın desteğiyle kendi bölgelerine gidiyorlar" dedi

7 BİN SURİYELİ GÖNDERİLDİ

Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonla toplam 7 bin civarında Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü ifade eden Bozkurt, "Tabii bizim bölgemizde hala yaşayan kayıtlı 60 bin, kayıtsız da 60 bin civarında Suriyeli var. Onlarda yine tespitler yapılınca kendi bölgelerine gönderiliyorlar. Oradaki güvenlik önlemleri artınca, oraya giden kişilerden de olumlu tepkiler alınınca buradaki vatandaşlarda gitmek istiyorlar. Talepleri topluyoruz, bu operasyondan dolayı biraz aksadı ama bundan sonraki süreçte gönüllü dönüşler hızlanacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslere eşyalarını yükleyenler

-Suriyeliler ile röp

-Belediye başkanının açıklaması

-Detaylar


Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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