ESENYURT'TAN ALDI, BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi. Esrarı Esenyurt'tan aldığını öne süren Ertuğrul M. gözaltına alınırken kendisine sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası da kesildi.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde önceki gece saat 23.30 sıralarında durdurulan Ertuğrul M.'nin üzerinde içmek üzere hazırlanmış esrar bulundu. Görevlilere uyuşturucuyu Esenyurt'tan aldığını, bağımlı olduğunu belirten şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği belirlenince kendisine 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Çevrede oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda yakalanan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda başta uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaldı bulunduğu belirlendi.