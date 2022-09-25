Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı - Son Dakika
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Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı

25.09.2022 17:56
Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı

Esenyurt'tan çaldıkları minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin takibiyle Başakşehir'de yakalandı.

Esenyurt'tan çaldıkları minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin takibiyle Başakşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'tan minibüs çalan T.G. ve M.A, gittikleri Hadımköy'deki bir iş yerinden kablo hırsızlığı yaptı. Daha sonra aynı araçla Bahçeşehir'e geçen şüpheliler, Başakşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Şüphelilerin, dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Ekiplerin takibi üzerine şüpheliler, kullandıkları minibüsü Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürülen T.G. ve M.A'nın, "hırsızlık" suçundan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bahçeşehir, Başakşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı - Son Dakika
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