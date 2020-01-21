Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2 - Son Dakika

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Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2
6 saat önce
ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2 (Havadan görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2 (Havadan görüntüler)
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