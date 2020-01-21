Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2 - Son Dakika

Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2

6 saat önce

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2 (Havadan görüntüler)

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 2 (Havadan görüntüler)

Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 2

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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