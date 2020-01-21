ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU (1) - Son Dakika

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ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU (1)
6 saat önce
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Olay yeri
-Devrilmiş tır
-Araç
- İstanbul
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