Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1) - Son Dakika

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Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1)
7 saat önce
ESENYURT Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
ESENYURT Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir
istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis
ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
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