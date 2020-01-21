Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1) - Son Dakika

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1)

7 saat önce

ESENYURT Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi.

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu (1), System.String[]
ESENYURT Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
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