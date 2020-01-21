Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu

6 saat önce

ESENYURT TEM Bağlantı Yolu'nda virajı alamayan hafriyat tırı devrildi.

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu, System.String[]

ESENYURT TEM Bağlantı Yolu'nda virajı alamayan hafriyat tırı devrildi. Kaza nedeniyle trafik oluştu.

Esenyurt Haramidere mevkii TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, saat 12.30 sıralarında virajı alamayan hafriyat tırı devrildi. Tırın şoförü Mevlüt Sayan yaralanırken, yoldaki diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Devrilen tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı. Toprak iş makineleri yardımıyla temizlenirken, yolda uzu araç kuyrukları oluştu. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tırı kaldırma çalışmalarına başlandı. Tırın kaldırılması ve toprağın temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan kaza yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi.


TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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