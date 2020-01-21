Son Dakika › Güncel › Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 3 yeniden. - Son Dakika
Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 3 yeniden.
6 saat önce
ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 3 (Havadan aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 3 (Havadan aktüel görüntüler)
Son Dakika TEM otoyolunda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu yaşandı TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu