Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 4 - Son Dakika

Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 4

6 saat önce

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 4 (aktüel görüntüler)

ESENYURT TEM BAĞLANTI YOLU'NDA HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU 4 (aktüel görüntüler)

Esenyurt tem bağlantı yolu'nda hafriyat tırı devrildi; uzun araç kuyrukları oluştu 4

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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