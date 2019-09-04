Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye...
1 saat önce
Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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