Son Dakika Haberleri: Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye...
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Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye...

1 saat önce

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 1 tır, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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