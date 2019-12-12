Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza

6 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza, System.String[]

Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.


Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi.


Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, "2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık" dedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
15:10 Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika Haber
15:08 AB Liderler Zirvesi başladı - Son Dakika Haber
15:07 Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol - Son Dakika Haber
15:06 Şuhut jandarmasından denetim uygulaması - Son Dakika Haber
15:01 Davutoğlu ve Babacan'ın fotoğrafını paylaşan Cem Uzan'dan yeni iddia: Belgeler elimde yargılanacaksınız - Son Dakika Haber
14:53 Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu - Son Dakika Haber
14:26 Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor - Son Dakika Haber
13:49 Ahmet Davutoğlu, yeni partisi için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı - Son Dakika Haber
13:45 Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt TEM Bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]