Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza

6 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik havadan görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere TEM Otoyolu Bağlantı yolu, gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hususi araç sürücüsü önündeki aracın yavaşlamasıyla birlikte ani fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen 6 araçta duramayarak birbirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken yoğun trafik ve kaza yeri havadan görüntülendi. Yaşanan olayla ilgili konuşan bir kazazede sürücü, en arkadaki 2 aracın kaçtığını ifade ederek, "2 araç birbirine vurdu onlar aralarında anlaşıp kaçtılar. En öndeki kadın durdu arka arkaya birbirimize çarptık" dedi.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor

Son Dakika Haberleri
16:24 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu - Son Dakika
16:24 Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Son Dakika
16:19 KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
16:19 Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti - Son Dakika
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlı zincirleme kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]