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Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

3 saat önce

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı İSTANBUL - Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7 araçlık zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı İSTANBUL - Esenyurt- Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda 1 TIR, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken TEM bağlantı yolu durma noktasına geldi.

Olay, sabah 06: 30 sıralarında Esenyurt- Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 1'i TIR 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Esenyurt-Bahçeşehir TEM istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kazaya karışan bazı araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:25 Kaynak: İHA
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